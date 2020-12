Die Bundesregierung will den Bau neuer Lastwagen-Parkplätze an Autobahnen fördern.

Über vier Jahre sollen dafür vor allem auch privaten Investoren 90 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, teilte das Bundesverkehrsministerium in Berlin mit. Geplant sei, im nächsten Halbjahr mit der Förderung zu beginnen. Es gehe um Lkw-Stellplätze in einem Radius von drei Kilometern um Auf- und Abfahrten. Erstmals werde dann auch in Stellplätze auf Autohöfen und in Gewerbegebieten investiert, heißt es.



Für Lkw-Fahrer gelten strenge Pausen-Vorschriften. Es gibt aber zu wenige Haltemöglichkeiten. Autobahn-Parkplätze sind daher oft nachts überfüllt. Manche Fahrer parken wegen des Mangels auch abseits der Autobahnen an Straßenrändern oder innerhalb von Wohngebieten, was mitunter zu massiven Protesten von Anwohnern führt.

28.12.2020