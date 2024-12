Vergabe von Arztterminen

Bundesärztekammer fordert Hausarztsystem - Kassenärzte kritisieren SPD-Forderung nach Termingarantie

In der Debatte über die Vergabe von Arztterminen hat sich der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, für ein verbindliches Hausarztsystem ausgesprochen. Es sei in den vergangenen 30 Jahren tatsächlich schwieriger geworden, Termine in Arztpraxen zu bekommen, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk.