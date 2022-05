Ärztemangel

Um die medizinische Versorgung in Deutschland auf hohem Niveau aufrecht zu erhalten, braucht es mehr Medizinstudierende, sagt die Bundesärztekammer. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Britta Pedersen )

Schon aufgrund einer alternden Bevölkerung steige der Bedarf an medizinischer Versorgung. Doch statt einer Ausweitung sei die Zahl der Studienplätze gesunken, von 16.000 nach der Wiedervereinigung auf aktuell etwa 11.000. Dabei dränge die Zeit, betonte Lundershausen. Wer jetzt sein Studium anfange, komme erst in 12 bis 15 Jahren in der Versorgung an.

Viele Ärztinnen und Ärzte vor dem Ruhestand

Die Vizepräsidentin räumte ein, dass die Studienplätze teuer seien. Aber wenn der Staat an dieser Stelle nicht mehr investiere, müsse er den Patientinnen und Patienten erklären, dass es die heutige gute bis sehr gute Versorgung 2040 nicht mehr geben werde.

Bei der Eröffnung des Treffens in Bremen hatte auch Bundesärztekammer-Präsident Reinhardt erläutert, dass der Bedarf an medizinischer Versorgung wegen der alternden Gesellschaft wachse. Außerdem stehe jeder fünfte Arzt unmittelbar vor dem Ruhestand: "Mehr als 13 Prozent der Ärztinnen und Ärzte gehören der Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen an", sagte Reinhardt. Über acht Prozent der beruflich aktiven Ärztinnen und Ärzte hätten das 65. Lebensjahr bereits überschritten.