Corona-Pandemie

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, wünscht sich vom neuen Infektionsschutzgesetz eindeutigere Vorgaben. (picture alliance/dpa)

Unklar sei etwa, was passieren solle, wenn eine Überlastung der medizinischen Infrastruktur drohe, sagte Ärztekammer-Präsident Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem sei wichtig, dass im gesamten Bundesgebiet einheitliche Maßnahmen ergriffen werden könnten, wenn bestimmte, klar definierte Kriterien erfüllt seien. Der Präsident des Lehrerverbandes, Meidinger, kritisierte, dass die Pläne für ein neues Infektionsschutzgesetz keine Maskenpflicht an Grundschulen vorsähen. Gestern hatten die Länder Bayern und Baden-Württemberg die vorgestellten Regelungen zum Schutz vor einer weiteren Corona-Welle im Herbst als unzureichend kritisiert.

Die Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann sehen vor, dass es ab Oktober weiterhin eine Maskenpflicht in Fernzügen und in Flugzeugen gibt. In Krankenhäusern soll in bestimmten Fällen zusätzlich ein Test verpflichtend sein. Alle weiteren Maßnahmen sollen die Bundesländer selbst treffen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.