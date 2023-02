Krankenhausreform

Notaufnahme eines Krankenhauses (hier in der Uniklinik Leipzig) (IMAGO / lausitznews.de / IMAGO / LausitzNews.de / Erik-Holm Langhof)

Präsident Klaus verwies in der "Rheinischen Post" unter anderem auf Ausnahmeregelungen für die Länder. Bundesweite Vorgaben zu den drei geplanten Versorgungsstufen könnten so an die Gegebenheiten vor Ort angepasst und sinnvolle regionale Strukturen erhalten werden, erklärte er. Im Gespräch ist, Krankenhäuser künftig einheitlich in drei Kategorien einzuteilen: In Kliniken zur Grundversorgung, zur "Regel- und Schwerpunktversorgung" und zur "Maximalversorgung". Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen sagte der dpa, mit den gestrigen Beratungen sei man einen wichtigen Schritt weitergekommen.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will den wirtschaftlichen Druck auf die Krankenhäuser reduzieren, der oft zu Lasten von Patienten und Personal geht. Ihm zufolge herrschte auch Konsens darüber, dass das System der Fallpauschalen überwunden werden müsse.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.