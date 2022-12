Nachbarschafts-"Flohmärkte"

Fiebersäfte für Kinder sind derzeit knapp. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Er sagte dem Berliner "Tagesspiegel", wer gesund sei, solle vorhandene Arzneimittel an Kranke abgeben. Man benötige so etwas wie "Flohmärkte in der Nachbarschaft", meinte Reinhardt.

Der Präsident der Bundesärztekammer sprach sich dafür aus, auch solche Medikamente noch zu verwenden, deren Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen sei. Dies sei größtenteils gefahrlos möglich. Es gelte jetzt, die akute Notsituation zu überstehen. Danach müsse man allerdings über eine Reform der Pharmaproduktion nachdenken, verlangte Reinhardt.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet aktuell 330 Medikamente auf, die aufgrund von Lieferengpässen nicht oder nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen.

