Arzneimittelknappheit

Präsident Reinhardt appellierte an die Menschen, sich gegenseitig mit Medikamenten aus der Hausapotheke auszuhelfen. Er sagte dem Berliner "Tagesspiegel", man benötige so etwas wie "Flohmärkte in der Nachbarschaft".

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet derzeit 330 Medikamente auf, die aufgrund von Lieferengpässen nicht oder nur im begrenzten Umfang zur Verfügung stehen. Auch Mittel für Kleinkinder sind darunter. Mehrere Grünen-Politiker haben ein Papier zur Verbesserung der Akutversorgung von Kindern vorgelegt. Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" wollen sie Apotheken die Erlaubnis erteilen, fehlende Medikamente gegen Atemwegsinfekte selbst herzustellen.

