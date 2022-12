Corona-Infektionen

Mit großer Wahrscheinlichkeit könne gesagt werden, dass die Pandemie derzeit in eine Endemie übergehe, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk . Man könne daher stärker als bisher auf Freiwilligkeit setzen. Wer einen Infekt habe, solle mit Umsicht darüber nachdenken, ob er sich in Menschenansammlungen begebe. Wer krank sei, der solle zu Hause bleiben. In Zukunft seien nur noch kleinere Infektionswellen zu erwarten.