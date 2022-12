Corona-Infektionen

Mit großer Wahrscheinlichkeit könne gesagt werden, dass die Pandemie derzeit in eine Endemie übergehe, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk . Man könne daher stärker als bisher auf Freiwilligkeit setzen. Wer einen Infekt habe, solle mit Umsicht darüber nachdenken, ob er sich in Menschenansammlungen begebe. Wer krank sei, der solle zu Hause bleiben. In Zukunft seien nur noch kleinere Infektionswellen zu erwarten. Ähnlich hatte sich der Virologe Drosten geäußert. In diesem Winter erlebe man die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, sagte Drosten dem "Tagesspiegel". Seiner Einschätzung zufolge sei damit die Pandemie vorbei. Nach den Experten-Äußerungen forderte auch der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Nun müsse beispielsweise die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr aufgehoben werden, sagte er den Funke-Medien.