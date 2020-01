Die Bundesagentur für Arbeit erwartet vom EU-Ausstieg Großbritanniens kaum Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt.

Das Außenhandelsvolumen mit Großbritannien sei zu klein, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Scheele, in Nürnberg. Es müsse jetzt daran gearbeitet werden, die einzelnen Regelungen etwa für deutsche Arbeitnehmer in Großbritannien für die Zeit nach der Übergangsperiode anzupassen.



Nach der gestrigen Ratifizierung des Brexit-Abkommens im Europäischen Parlament müssen heute die verbleibenden 27 EU-Staaten den Austrittsvertrag noch einmal offiziell billigen, was als Formsache gilt. Morgen Abend wird Großbritannien nach mehr als 47 Jahren Mitgliedschaft die EU verlassen.