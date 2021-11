Logo der Bundesagentur für Arbeit (imago / Ralph Peters)

In den Jahren 2020 und 2021 seien 24 Milliarden Euro an Kurzarbeitergeld, 18 Milliarden Euro für Sozialleistungen aus der Kurzarbeit und zehn Milliarden für pandemiebedingtes Arbeitslosengeld ausgegeben worden, sagte BA-Vorstandsmitglied Schönefeld in Berlin. Für weitere Finanzierungen sei die Rücklage der Bundesagentur fast komplett aufgebraucht worden. Mit Blick auf das kommende Jahr hieß es, die Nürnberger Behörde gehe davon aus, dass sie rund eine Milliarde Zuschüsse des Bundes benötigen werde.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.