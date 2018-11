Die Zahl der Arbeitslosen ist erneut gesunken.

Sie lag im November bei 2,186 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Das waren 18.000 weniger als im Oktober und 182.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank von 4,9 auf 4,8 Prozent. Im vergangenen Monat war die Quote erstmals seit der Wiedervereinigung unter die Marke von fünf Prozent gesunken.



Die Zahl der Unterbeschäftigten, bei der auch Menschen erfasst werden, die gerade beispielsweise an einer Weiterbildung teilnehmen, sank im November ebenfalls. Sie lag bei 3,13 Millionen, ein Rückgang von mehr als 200.000 Personen gegenüber dem Vorjahresmonat.