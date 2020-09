Von der durch die Corona-Krise ausgelösten Arbeitslosigkeit sind laut dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, vor allem Menschen mit ausländischem Pass betroffen. Es gebe ein Zusammentreffen von Merkmalen, die sich unter bestimmten Umständen negativ auf die Chancen auswirkten, einen Job zu finden oder in der Krise zu behalten.

Scheele sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Arbeitslosigkeit sei bei Ausländern dreimal so stark gestiegen wie bei Einheimischen. Das liege möglicherweise an schlechten Sprachkenntnissen, Beschäftigungen in der Zeitarbeit oder etwa Befristungen.



Über alle Branchen hinweg gebe es im Vergleich zum Vorjahr rund 630.000 Arbeitslose mehr. Davon seien allerdings nur rund 150.000 Menschen wirklich arbeitslos geworden, sagte Scheele. Hinzu kämen zum Beispiel Menschen, die sich nach einer Fortbildung oder Umschulung arbeitslos meldeten, weil sie keinen Job fänden. Generell sei der Arbeitsmarkt bisher aber gut durch die Krise gekommen. Seine Behörde habe zwischen Juni und August keine nennenswerten coronabedingten Anstiege mehr verzeichnet.

