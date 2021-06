Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai auf 2,69 Millionen gesunken. Die Bundesagentur für Arbeit sieht in der Corona-Krise "erste Anzeichen für eine umfassende Besserung am Arbeitsmarkt".

Nach Angaben der Bundesagentur ging die Zahl im Vergleich zum April um 84.000 zurück und im Vergleich zum Mai vergangenen Jahres um 126.000. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent.



Für die Kurzarbeit liegen erst die Daten für den März vor. Demnach nahm die Zahl der Kurzarbeitenden in dem Monat erstmals seit Beginn des Teil-Lockdowns ab. Kurzarbeitergeld wurde im März für 2,61 Millionen Beschäftigte gezahlt, im Februar waren es 3,27 Millionen.



Es zeigten sich erste Anzeichen für eine umfassende Besserung am Arbeitsmarkt, sagte BA-Chef Scheele. Die Folgen der Corona-Krise seien zwar immer noch sehr deutlich sichtbar, würden aber etwas kleiner.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 01.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 30.05.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 22.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.