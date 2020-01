Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar deutlich gestiegen.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2,426 Millionen Menschen als arbeitslos registriert. Das waren fast 200.000 mehr als im Dezember und rund 20.000 mehr als im Januar 2019. Die Quote stieg um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit mitzählt, belief sich auf 3,32 Millionen.



BA-Chef Scheele sagte, die anhaltende konjunkturelle Schwäche hinterlasse Spuren. Insgesamt zeige sich der Arbeitsmarkt aber auch zum Jahresbeginn robust.