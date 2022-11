Etatplanung

Das Budget der Nürnberger Behörde werde Einnahmen in Höhe von 42,6 Milliarden Euro umfassen, sagte die Vorstandsvorsitzende der Behörde, Nahles, in Nürnberg. Dem stünden Ausgaben in Höhe von 40,6 Milliarden Euro gegenüber. Von dem Überschuss solle ein Kredit des Bundes in Höhe von rund 800 Millionen Euro getilgt werden, der zum Ausgleich des Etats 2022 gewährt worden war. Außerdem wolle die Bundesagentur wieder damit beginnen, eine Rücklage zu bilden, betonte Nahles.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.