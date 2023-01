Mehr Arbeitslose im Dezember 2022 (imago / MiS / Bernd Feil )

Die Nürnberger Bundesagentur registrierte ein Plus von 20-Tausend auf Zwei-Millionen-454-Tausend. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent. Die Vorstandsvorsitzende der Behörde, Nahles, erklärte, die Arbeitslosigkeit habe im Dezember - wie in diesem Monat üblich - mit Beginn der Winterpause zugenommen. Sie verwies unter anderem darauf, dass befristete Verträge in der Regel zum Jahresende ausliefen.

