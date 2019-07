Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli auf 2,275 Millionen gestiegen.

Das waren 59.000 mehr als im Juni und 49.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosen-Quote stieg um 0,1 Punkte auf fünf Prozent. Als Grund für den leichten Anstieg wurde die Ferienzeit angeführt. Allerdings mache sich auch die schwächelnde Konjunktur bemerkbar.



Die Unterbeschäftigung nahm im Juli im Vergleich zum Vormonat um 33.000 auf 3 Millionen 201-tausend zu. In dieser Statistik sind Menschen berücksichtigt, die arbeitsmarkt-politische Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen, beispielsweise eine Fortbildung.