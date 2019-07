Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Vormonat leicht auf zwei Millionen 216-tausend gesunken.

Das waren 20.000 Arbeitslose weniger als im Mai und 60.000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Quote blieb unverändert bei 4,9 Prozent. Der übliche Frühjahrsaufschwung fiel schwächer aus als in den vergangenen drei Jahren.



BA-Chef Detlef Scheele erklärte, die schwächere konjunkturelle Entwicklung hinterlasse leichte Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Neben dem geringen Rückgang der Arbeitslosenzahl zeige sich dies auch in einem Rückgang der gemeldeten freien Stellen und durch eine nachlassende Dynamik beim Beschäftigungswachstum.



Die Unterbeschäftigung hat im Juni um 20.000 abgenommen. Insgesamt waren 3 Millionen 172-tausend unterbeschäftigt, das waren 62.000 weniger als vor einem Jahr. In dieser Statistik sind Menschen berücksichtigt, die arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen, beispielsweise eine Fortbildung.