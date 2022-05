Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will sich für einen besseren Schutz der Moore einsetzen. (picture alliance/dpa | Daniel Vogl)

Morgen werde er beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel eine Initiative vorstellen, die eine schrittweise Reduzierung der Torfnutzung vorsehe, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presseagentur. Wenn Moore zum Torfabbau trockengelegt würden, werde klimaschädliches Kohlendioxid in die Luft geblasen. Torf werde derzeit vor allem im Gartenbau als Ergänzung für Pflanzenerde verwendet, führte Özdemir aus. Mit Torf zu pflanzen, sei aber wie mit Kohle zu heizen. Für Deutschland strebe er an, dass bis 2026 kein Torf mehr im Hobbyanbau zum Einsatz komme. Für wirtschaftliche Zwecke solle dann bis 2030 weitgehend darauf verzichtet werden.

