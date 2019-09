In Deutschland landen pro Jahr rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Das geht aus einer Studie des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor.

52 Prozent oder 6,14 Millionen Tonnen werden dabei in privaten Haushalten weggeschmissen, 18 Prozent bei der Lebensmittelverarbeitung und 14 Prozent bei der Außer-Haus-Verpflegung. Nur 4 Prozent betreffen den Einzelhandel. Pro Kopf werden in privaten Haushalten damit pro Jahr im Mittel etwa 75 Kilogramm weggeworfen.



Die Zahlen beziehen sich auf 2015; für die Statistik wurden unterschiedliche Studien ausgewertet. Die Umweltorganisation WWF kritisierte die Zahlen als lückenhaft und als Schätzwerte.



Ein Sprecher des Ministeriums sagte, alle Beteiligten der Wertschöpfungskette müssten in die Pflicht genommen werden. Er verwies darauf, dass zahlreiche Supermärkte freiwillig unverkaufte und noch genießbare Lebensmittel an die Tafeln oder andere soziale Einrichtungen abgeben. Die Tafeln retteten in Deutschland pro Jahr mehr als 260.000 Tonnen Lebensmittel aus etwa 30.000 Lebensmittelmärkten. In Frankreich liege die Zahl der geretteten Lebensmittel bei lediglich 46.200 Tonnen.