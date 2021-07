Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hält es für notwendig, die Menschen in Deutschland für den Umgang mit Extremwetter zu sensibilisieren.

Der Leiter des Bereichs Risikomanagement, Geier, forderte im Deutschlandfunk eine entsprechende Kampagne. Er sagte, die Menschen seien noch daran gewöhnt, solche Szenarien, wie sie derzeit real erlebt würden, nur aus dem Fernsehen aus weit entlegenen Regionen der Welt zu sehen. Es sei noch nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen, dass ihr kleiner Bach angesichts des Klimawandels innerhalb kürzester Zeit anschwellen könne und welch physische Gewalt solche Wassermassen dann ausüben könnten.



Die Warnsysteme etwa vom Deutschen Wetterdienst oder über die Nina-App hätten gut funktioniert. Allerdings gingen viele Menschen davon aus, dass sie den Regen beobachten können und dann genug Zeit hätten, zu reagieren. Auf die neuen Dimensionen von Starkregen und Sturzfluten seien die Menschen aber nicht eingestellt.



Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch die Behörden müssten sich auf Extremwetterereignisse besser vorbereiten. Bis Klimaschutzmaßnahmen greifen würden, werden solche Ereignisse weiter zunehmen, sagte Geier. Deshalb müsse es parallel zum dringenden Klimaschutz auch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel geben.



Hören Sie das gesamte Interview in der Sendung "Das war der Tag" ab 23.10 Uhr im Deutschlandfunk.



Sie können sich in unserem Newsblog über alle relevanten Entwicklungen auf dem Laufen halten.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.