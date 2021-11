Corona-Pandemie: THW und Bundesamt für Bevölkerungsschutz unterstützen Bundesländer. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Entsprechend äußerten sich die Präsidenten beider Organisationen, Friedsam und Schuster, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bonn. So könne das Technische Hilfswerk auf Anforderung etwa sowohl beim Wiedererrichten von Popup-Impfzentren als auch in Testzentren, in Kliniken oder Pflegeheimen helfen. Von Seiten des Bundesamts hieß es, für den schlimmsten aller Fälle werde auch die mobile medizinische Behandlung und die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln vorbereitet. Die beiden Organisationen erwarten im Zuge der Pandemie in den nächsten vier bis fünf Wochen eine Spitzenbelastung.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.