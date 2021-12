Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante befürchten viele eine Gefahr für die kritische Infrastruktur. (imago/Steinach)

Die Unternehmen in Deutschland seien auf derartige Situationen vorbereitet seien, sagte ein Sprecher des Bundesamts den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Entsprechende Notfallpläne existierten. Anders äußerte sich der CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger. Er sagte im Deutschlandfunk, durch die rasche Ausbreitung der Omikron-Virusvariante könnten sich zahlreiche Beschäftigte in den sensiblen Bereichen infizieren, so dass die Versorgung in Gefahr gerate und die öffentliche Ordnung nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Als Gegenmaßnahme forderte er erneut eine Impfpflicht für über 50-Jährige. Wenn man es frühzeitiger geschafft hätte, diese Gruppe stärker durchzuimpfen, dann wäre die große Corona-Problematik schon längst beendet. Man müsse nun endlich raus aus der Spirale von Lockdown, Lockerungen und erneutem Lockdown, betonte der CSU-Politiker.

Kürzlich hatte es Medienberichte auf Grundlage von Modellrechnungen gegeben, wonach eine rasante Ausbreitung des Coronavirus zu massiven Arbeitsausfällen führen könnte. Diese könnten auch die Verfügbarkeit essentieller Dienstleistungen einschränken.

Zur Gefahr für die Infrastruktur haben wie für Sie weitere Informationen hier zusammengefasst.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.