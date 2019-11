Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die Festnahme eines Anwaltes in der Türkei kritisiert, der für die deutsche Botschaft in Ankara tätig war.

Der Präsident des Bundesamtes, Sommer, sprach in Nürnberg von einem außenpolitischen Skandal. Das Bundesamt bediene sich solcher Kooperationsanwälte, um an Informationen für Fluchtgründe und zu etwaigen Gefahren zu kommen, die Asylbewerbern bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland drohten.



Die Bundesregierung befürchtet, dass bei der Festnahme auch Daten und Akten von rund 50 türkischen Staatsbürgern beschlagnahmt wurden, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zufolge sind die Betroffenen bereits informiert worden. - Der Anwalt war im September festgenommen worden.