Das Bundesamt für Strahlenschutz hat eine Untersuchung angemahnt, welche gesundheitlichen Folgen der Aufbau des 5G-Netzes haben könnte. Die Präsidentin des Amtes, Paulini, verwies in der "Passauer Neuen Presse" darauf, dass sich mit dem neuen Mobilfunk-Standard die Strahlungsintensitäten verändern würden - zum Beispiel durch neue und zusätzliche Sendeanlagen, höhere Datenübertragungsmengen und höhere Frequenzen.

Es gebe erst wenige Erkenntnisse, wie sich das auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken könne, sagte Paulini.



Am Technik-Sitz der Bundesnetzagentur in Mainz beginnt heute die Versteigerung der ersten 5G-Frequenzen an verschiedene Telefonanbieter. Die Auktion wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern und könnte dem Staat bis zu fünf Milliarden Euro einbringen.



Der neue Mobilfunkstandard soll die derzeitige LTE-Technik ablösen. Umstritten ist die Frage, ob der chinesische Mobilfunkausrüster Huawei 5G-Technik für den Netzaufbau zuliefern darf. Kritiker befürchten, dass der chinesische Geheimdienst Huawei-Technik für Spionage oder Cyberangriffe gegen Deutschland nutzen könnte.