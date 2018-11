In Deutschland könnte es bei einem längeren und großräumigen Stromausfall zu gravierenden Versorgungsmängeln kommen.

Das geht aus einem internen Papier des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hervor, von dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Darin listet die Behörde schwerwiegende Folgen auf. Betroffen wären neben Heizungen, Aufzügen und Licht beispielsweise auch die Kühlungen in Supermärkten. Die meisten Tankstellen könnten keinen Treibstoff mehr herausgeben. Innerhalb von Stunden könnten Telefone und Internet nicht mehr genutzt werden. An Bargeld würde man nicht mehr herankommen. Auch die medizinische Versorgung würde nur für kurze Zeit aufrechterhalten werden können. Nach 24 Stunden käme es zu weitgehenden Einschränkungen in Krankenhäusern und der Wasserversorgung.



Laut dem BBK-Papier ist Deutschlands Stromversorgung zwar grundsätzlich sehr sicher. Dennoch könne es zu langanhaltenden und großräumigen Stromausfällen kommen, etwa durch schwere Naturkatastrophen, aber auch durch Cyberangriffe und physische Angriffe auf Versorgungseinrichtungen.