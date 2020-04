Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem antisemitischen Anschlag von Halle an der Saale hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben.

Diese sei eingegangen, bestätigte das Oberlandesgericht in Naumburg. Damit sei das Zwischenverfahren eingeleitet worden. Die Verteidigung habe nun innerhalb einer gesetzten Frist Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Der Prozess solle in Magdeburg stattfinden. Bis zum Beginn können nach Auskunft des Oberlandesgerichts noch einige Wochen vergehen. Mit Verzögerungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie rechne man nicht.



Am 9. Oktober des vergangenen Jahres - dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur - scheiterte ein Attentäter bei dem Versuch, in die Synagoge von Halle einzudringen. Er tötete in Folge eine Passantin und den Kunden eines Döner-Imbisses und verletzte zwei weitere schwer.