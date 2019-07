Die Bundesanwaltschaft hat gegen einen mutmaßlichen Terroristen aus Sri Lanka Anklage wegen Beihilfe zum Mord erhoben.

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, soll das Mitglied der Rebellengruppe "Befreiungstiger von Tamil Eelam" in seinem Heimatland 2005 am tödlichen Anschlag auf Außenminister Kathirkamar beteiligt gewesen sein.



Der 40-Jährige soll sich vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart verantworten. Er war im Januar in Baden-Württemberg verhaftet worden und ist seitdem in Untersuchungshaft.