Der Generalbundesanwalt hat Anklage gegen zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben.

Einem der Beschuldigten wird außerdem Mord in 58 Fällen, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung vorgworfen, wie die Anklagebehörde in Karlsruhe mitteilte. Der Mann soll eine Ermittlungseinheit nebst angeschlossenenem Gefängnis geleitet und dort systematische und brutale Folterungen befehligt haben.



Die beiden Syrer waren im Februar in Berlin und Rheinland-Pfalz festgenommen worden. Die Verhaftungen hatten für Aufsehen gesorgt, weil deutsche Ermittler damit zum ersten Mal wegen Gräueltaten im syrischen Bürgerkrieg gegen Regierungsmitarbeiter von Präsident Assad vorgegangen waren.