Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche deutsche IS-Anhängerin wegen eines Kriegsverbrechens im Irak angeklagt.

Die Behörde in Karlsruhe wirft der 27-Jährigen vor, sie habe gemeinsam mit ihrem Ehemann ein als Sklavin gehaltenes fünfjähriges Mädchen verdursten lassen. Den Ermittlungen zufolge war die Deutsche im August 2014 über die Türkei und Syrien in den Irak eingereist. Dort habe sie sich der Terrormiliz IS angeschlossen. In den Städten Mossul und Falludscha habe die Deutsche abends für die sogenannten Sittenpolizei des IS patrouilliert. 2016 beantragte die Frau in der deutschen Botschaft in Ankara neue Ausweispapiere. Die türkischen Behörden nahmen sie fest und schoben sie nach Deutschland ab.