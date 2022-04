Nach Angaben des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe werden dem Beschuldigten die versuchte Gründung einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Bei dem Angeklagten handelt es sich demnach um einen Anhänger der rechtsextremen Gruppierung "Atomwaffen Division", die in den USA gegründet wurde und laut Bundesanwaltschaft eine rassistische, antisemitische und nationalsozialistische Weltanschauung vertritt. Der Beschuldigte soll mögliche Anschlagsziele recherchiert und ein sprengstoff-ähnliches Gemisch hergestellt haben. Auch soll er versucht haben, Mitglieder für einen Ableger der "Atomwaffen Division" in Hessen zu rekrutieren.