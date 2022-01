Der Mann soll Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Er arbeitete demnach bis zu seiner Festnahme im Juni 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl einer Universität in Bayern. Der Anklage zufolge soll der russische Auslandsgeheimdienst spätestens im Herbst 2019 Kontakt zu dem Beschuldigten aufgenommen haben. Konkret sei es um Informationen über die verschiedenen Entwicklungsstufen der europäischen Trägerrakete Ariane gegangen. Für die Informationen habe der Wissenschaftler insgesamt 2.500 Euro erhalten.