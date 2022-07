Bundesanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Mordes nach Messerangriff in ICE (vifogra / dpa)

Die Behörde teilte in Karlsruhe mit, dem Mann werde unter anderem versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der damals 27-Jährige hatte im vergangenen November in einem Zug zwischen Regensburg und Nürnberg vier Personen teils schwer verletzt, bevor ein Polizist ihn überwältigte. Der Generalbundesanwalt zog die Ermittlungen an sich, weil es, Zitat, "gravierende Anhaltspunkte" für einen islamistischen Hintergrund gebe.

Der Tatverdächtige ist nach neuen Erkenntnissen Palästinenser. Er war als Geflüchteter aus Syrien in Deutschland eingereist. Nach der Gewalttat gab er an, psychisch krank zu sein. Den Behörden zufolge ergab eine Untersuchung aber, dass er nicht an einer psychischen Erkrankung leidet.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.