Die Bundesanwaltschaft hat zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Den beiden Soldaten werden Pläne zur Gründung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, mit der sie in den Bürgerkrieg im Jemen eingreifen wollten.

Der Behörde in Karlsruhe zufolge versuchten die Männer, eine 100 bis 150 Mann starke Söldnertruppe unter ihrem Kommando zu bilden.

40.000 Euro im Monat

Das wesentliche Motiv war demnach, einen monatlichen Söldnerlohn von rund 40.000 Euro für jedes Mitglied der Einheit zu erzielen. Die Finanzierung der Truppe habe durch Dritte, vorzugsweise Saudi-Arabien, erfolgen sollen.



Die beiden Verdächtigen wurden den Angaben zufolge von Spezialkräften der Bundespolizei im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München festgenommen. Ihre Wohnungen seien durchsucht worden. Vier weitere Durchsuchungen gab es demzufolge in Räumen von vier Personen in Baden-Württemberg und Bayern, die aber nicht tatverdächtig sind.

