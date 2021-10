Die beiden unter Terrorverdacht festgenommenen ehemaligen Bundeswehrsoldaten müssen in Untersuchungshaft.

Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Sie würden beschuldigt, eine Söldnertruppe geplant zu haben, um in den Jemen-Konflikt einzugreifen. Die beiden Männer waren heute früh festgenommen worden. Auch ihre Wohnungen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München wurden durchsucht. Weitere Razzien gab es bei vier Personen in Baden-Württemberg und Bayern, die aber nicht tatverdächtig sind.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.