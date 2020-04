Die Bundesanwaltschaft hat Details aus der Anklageschrift gegen den Attentäter von Halle bekanntgegeben.

Er muss sich unter anderem wegen zweifachen Mordes verantworten, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Er habe aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürger jüdischen Glaubens geplant. Das Oberlandesgericht Naumburg hatte bereits am Freitag über den Eingang der Anklageschrift informiert. Dort findet der Prozess statt.



Der Angeklagte soll am 9. Oktober versucht haben, bewaffnet in die Synagoge von Halle einzudringen. Er habe möglichst viele der dort Anwesenden töten wollen, so die Bundesanwaltschaft. Als er an der Eingangstür scheiterte, erschoss er den Ermittlern zufolge erst eine 40 Jahre alte Passantin und dann einen 20 Jahre alten Mann.