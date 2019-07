Die Bundesanwaltschaft war in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg stark von Juristen mit NS-Vergangenheit geprägt.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt, das Generalbundesanwalt Frank Ende 2017 in Auftrag gegeben hatte. Der Rechtswissenschaftler Safferling sagte bei einem Symposium in Karlsruhe, 1953 seien 22 der 28 Mitarbeiter des höheren Dienstes ehemalige NSDAP-Mitglieder gewesen. Nach Informationen der ARD gehörte im gesamten Untersuchungszeitraum - der bis 1974 reicht - jeder zweite überprüfte Mitarbeiter der Behörde früher der NSDAP an.



Die Experten untersuchten auch, welchen Einfluss die politische Vorbelastung auf die Arbeit der Bundesanwaltschaft hatte. Die vollständigen Ergebnissen der Studie sollen bis Ende des Jahres vorliegen.