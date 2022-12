Mutmaßlicher IS-Kämpfer auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen (dpa / picture-alliance / Marius Becker)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, nahmen Beamte von Bundespolizei und Bundeskriminalamt den Mann nach einer Landung auf dem Flughafen in Frankfurt am Main in Empfang. Er soll im Frühjahr 2016 mit seiner Frau nach Syrien gereist sein, um sich der Terrorormiliz IS anzuschließen. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.