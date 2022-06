Rechtsextremes Gedankengut bei "Der Schelm"?

Bundesgerichtshof (picture alliance/dpa / Christoph Schmidt)

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs soll morgen darüber entscheiden, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt. Ihm und einem bereits gestern festgenommenen Komplizen wird Volksverhetzung und Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft hat noch weitere Personen im Verdacht und ließ Wohnungen und Büroräume in Sachsen und Brandenburg durchsuchen.

Unter dem Dach eines Verlags mit dem Namen "Der Schelm" wollten die Beschuldigten den Angaben nach Bücher mit nationalsozialistischer und antisemitischer Ideologie verbreiten. Es sollten offenbar Werke nachgedruckt und in Umlauf gebracht werden, die auf dem Index stehen. Um welche Bücher es sich genau handelt, war zunächst unklar.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.