"Reichsbürger"-Razzia

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert . (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Wann die beiden Männer den Ermittlungsrichtern des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden können, steht noch nicht fest. Die Behörde hatte Mitte der Woche in einer der größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Drei weitere Festgenommene gelten als Unterstützer. Die 23 in Deutschland festgenommenen Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft. Mit Ausnahme einer Russin haben den Angaben zufolge alle die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Bundesanwaltschaft sprach zudem von 27 weiteren Beschuldigten. "Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen.

Sondersitzungen des Bundestags

Der Bundestag beschäftigt sich in der kommenden Woche gleich in mehreren Sondersitzungen mit der Großrazzia und den möglichen Konsequenzen. Auf Antrag der Unionsfraktion soll der Fall am Montag sowohl im Innenausschuss als auch im Rechtsausschuss erörtert werden. Die Grünen drängen außerdem darauf, dass die nun aufgedeckten Pläne der Gruppe in einer Aktuellen Stunden im Plenum des Bundestages thematisiert werden.

"Das enttarnte Terrornetzwerk hat nach derzeitiger Kenntnis gezielt Angriffe auf den Deutschen Bundestag und damit das Herz der Demokratie vorbereitet", erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Mihalic. Die Union will im Rechtsausschuss auch über eine Weitergabe von Informationen vor der Razzia sprechen. "Durchgestochene Ermittlungsinterna gefährden die Ermittlungen und schaden dem Rechtsstaat", sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Krings, dem Nachrichtenportal "t-online".

Liste mit Namen von Prominenten

SPD-Generalsekretär Kühnert bestätigte, dass sein Name auf einer Liste stand, die bei der Razzia gegen die Gruppe gefunden wurde. Das Bundeskriminalamt habe ihn darüber informiert, sagte Kühnert der Nachrichtenagentur Reuters. Neben ihm sollen auch Außenministerin Baerbock, SPD-Chefin Esken und der CDU-Politiker Laschet auf der Liste genannt worden sein.

Söder warnt vor Bedrohung der Demokratie

Der CSU-Vorsitzende Söder warnte vor einer Bedrohung der Demokratie durch die "Reichsbürger"-Szene. Seit dieser Woche sei klar, dass es Riesengefahren für unser Land gebe, sagte er in München. Er fügte hinzu, die AfD sei mit dieser Szene eng verwoben. Der SPD-Innenpolitiker Fiedler betonte im Deutschlandfunk , er halte die derzeitige Gefahr durch Rechtsterrorismus in Deutschland für bedrohlicher als jene, die einst von der linksextremistischen RAF ausgegangen sei. FDP-Fraktionsvize Kuhle forderte eine Überprüfung der Zugangsberechtigung zum Bundestag für alle Ex-AfD-Abgeordneten.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.