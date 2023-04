Schweizer Großbanken-Fusion

Bundesanwaltschaft leitet Ermittlungen ein - UBS will 11.000 Stellen streichen

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat laut einem Bericht der "Financial Times" Ermittlungen im Zusammenhang mit der Übernahme der angeschlagenen Großbank Credit Suisse durch die UBS Group eingeleitet. Die Ermittler untersuchten mögliche Gesetzes-Verstöße oder auch Straftaten, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf die in Bern ansässige Behörde.

02.04.2023