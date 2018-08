Ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus Sri Lanka sitzt seit heute in Deutschland in Untersuchungshaft.

Der 36-Jährige sei am Mittwoch im Regierungsbezirk Düsseldorf festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Ihm werde vorgeworfen, 2008 während des Bürgerkriegs in dem südasiatischen Land an der Tötung von 16 Regierungssoldaten beteiligt gewesen zu sein. Er soll die Soldaten gefesselt und auf der Fahrt zu ihrer Hinrichtung bewacht haben. - Aufständische kämpften 26 Jahre lang für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden Sri Lankas. Sie wurden 2009 von der Armee besiegt.