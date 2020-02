Bei der Razzia in mehreren Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle sind 12 Personen festgenommen worden.

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, stehen sie im Verdacht, im vergangenen September eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet und seitdem Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime geplant zu haben. Die Polizei hatte Objekte in sechs Bundesländern durchsucht: in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen wurde nach Angaben von Innenminister Reul im Zusammenhang mit den Ermittlungen ein Verwaltungsmitarbeiter der Landespolizei suspendiert.