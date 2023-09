Hostomel nahe Kiew (picture alliance / ZUMA Press Wire / Danylo Antoniuk)

Wie eine Sprecherin in Karlsruhe bestätigte, geht es um den Vorwurf, dass Zivilisten in dem Ort Hostomel von russischen Streitkräften beschossen und verletzt worden sein sollen. Insoweit bestehe ein Anfangsverdacht der Begehung von Kriegsverbrechen, sagte sie. Unter den Betroffenen soll auch eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit gewesen sein. Ein erstes personenbezogenes Ermittlungsverfahren sei bereits Mitte Juli eingeleitet worden. Dazu stehe die Bundesanwaltschaft in engem Kontakt mit den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden.

