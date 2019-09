Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS in Hamburg festnehmen lassen.

Wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte, soll die Frau im Jahr 2015 mit drei minderjährigen Kindern und ihrem Mann aus Deutschland nach Syrien gereist sein. Dort habe die Deutsch-Tunesierin die Kinder im Sinne der IS-Ideologie erzogen. Nach dem Tod ihres Mannes soll sie den deutschen IS-Terroristen Denis Cuspert geheiratet und für den IS geworben haben. Wegen Streitigkeiten und um ihr viertes Kind in Deutschland zur Welt zu bringen, kehrte die Frau nach Angaben der Bundesanwaltschaft im September 2016 wieder zurück.



Ihr wird neben der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung auch die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Sie soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.