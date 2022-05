Terrorverdacht Essen

Am Hauseingang des Tatverdächtigen in Essen (Fabian Strauch/dpa)

Dies geschehe wegen der besonderen Bedeutung des Falles, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Ein 16-jähriger Schüler steht im Verdacht, in der vergangenen Woche einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag an seiner Schule vorbereitet zu haben. Der Jugendliche sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Er war am vergangenen Donnerstag von einem Spezialeinsatzkommando in der elterlichen Wohnung festgenommen worden. Bei einer Durchsuchung wurden rassistisches, antisemitisches und islamfeindliches Material sowie Waffen und Utensilien für den Bau von Bomben sichergestellt. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul gibt es bei dem 16-Jährigen Hinweise auf massive psychische Probleme und Suizidgedanken.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.