Nach Sabotage gab es zwischenzeitlich keinen Fernverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Bis jetzt hatte sowohl beim Landeskriminalamt in Berlin als auch in Nordrhein-Westfalen der Staatsschutz ermittelt.

Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und in Herne in Nordrhein-Westfalen zerstört und damit für große Beeinträchtigungen im Fernverkehr gesorgt. Über Stunden stand der Zugverkehr in Norddeutschland größtenteils still. Über die Täter ist bisher nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.