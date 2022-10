Zerstörte Kabel

Nach Sabotage gab es zwischenzeitlich keinen Fernverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Bis jetzt hatte sowohl beim Landeskriminalamt in Berlin als auch in Nordrhein-Westfalen der Staatsschutz ermittelt.

Am Samstag hatten Unbekannte wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und in Herne in Nordrhein-Westfalen zerstört und damit für große Beeinträchtigungen im Fernverkehr gesorgt. Über Stunden stand der Zugverkehr in Norddeutschland größtenteils still. Über die Täter ist bisher nichts bekannt.

Testlauf für weitere Sabotage?

Nach Ansicht von IT-Sicherheitsexperten könnte es sich um einen Testlauf gehandelt haben. Die zwei in Berlin und Herne durchtrennten Kabel hätten ein koordiniertes Vorgehen gezeigt, sagte der Sprecher des Fachleute-Gremiums "Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen".

Die Täter hätten Informationen über die Trassenführung und die Folgen eines Ausfalls gehabt. Dies lasse auf jeden Fall auf ein hohes Maß an krimineller Energie und umfangreiche Vorbereitung schließen.

Womöglich habe es sich um eine Art Testdurchlauf gehandelt, um die Auswirkungen einer solchen Tat zu sehen.

