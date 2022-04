Extremismus

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine terroristische Vereinigung gegründet wurde. Derzeit sitzen vier Männer in Untersuchungshaft. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Die Ermittler hätten zudem insgesamt 70 Menschen identifiziert, die sich im Umfeld der Gruppe bewegten. Zu dem Spektrum gehörten Verschwörungsideologe, Corona-Leugner und sogenannte Reichsbürger; viele seien am rechten Rand zu verorten.